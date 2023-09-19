Омбудсмен Азербайджана прокомментировала очередной минный террор Армении (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева прокомментировала очередной минный террор Армении, передает во вторник Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

Омбудсмен отметила, что мины, заложенные на освобожденных от оккупации Арменией землях, продолжают уносить жизни азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц.

"Так, 19 сентября транспортное средство, в котором находились сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, подорвалось на противотанковой мине, заложенной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на участке дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по территории Ходжавендского района.

Также транспортное средство, в котором находились сотрудники МВД, двигавшееся в направлении места теракта, подорвалось на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района. В результате взрывов погибли два гражданских лица и четыре сотрудника МВД.

Минный террор, осуществляемый вооруженными силами Армении и диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований, не только влияет на жизнь и здоровье гражданских лиц, занятых восстановительно-строительными работами на освобожденных территориях, но и создает серьезное препятствие для реализации транспортно-коммуникационных проектов и процесса возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Несмотря на то, что азербайджанская сторона неоднократно требовала достоверных карт мин, заложенных на освобожденных от оккупации территориях, отказ Армении предоставить эти карты еще раз доказывает заинтересованность этой страны в убийстве невинных людей и пренебрежительное отношение к нормам международного гуманитарного права.

Как уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики, яростно осуждаю эту провокацию, которая привела к гибели гражданских лиц, нанесла ущерб процессу миростроительства в регионе, призываю международное сообщество оказать давление на Армению с целью предоставления Азербайджану точных минных карт и отреагировать на минный террор, совершенный этой страной", - отмечается в заявлении.