МИД Азербайджана распространил заявление об ответных мерах на провокации армян в Карабахе (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 19 сентября вооруженные силы Армении прибегли к серии широкомасштабных военных провокаций и террористических атак в Карабахском регионе Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана, сообщает Trend.

Так, в результате взрыва мин, заранее установленных в террористических целях на автодороге Ахмедбейли–Физули–Шуша армянскими диверсионно-разведывательными группами, погибли и получили ранения гражданские лица и военнослужащие внутренних войск министерства внутренних дел. Кроме того, подразделения нашей армии подверглись обстрелу из минометов и стрелкового оружия различного калибра. В результате двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения.

"Подразделениями азербайджанской армии установлено, что вооруженные силы Армении с целью продолжения подобных провокаций усилили свои боевые позиции и привели свои подразделения в состояние повышенной боеготовности.

В регионе начаты локальные антитеррористические мероприятия в целях предотвращения широкомасштабных провокаций, ожидаемых со стороны армянских вооруженных сил в Карабахском экономическом регионе, а также обеспечения выполнения положений трехстороннего Заявления, разоружения и вывода подразделений вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности гражданского населения, в том числе военнослужащих и гражданских работников, задействованных в проводимых на территории строительно-восстановительных работах, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики.

В рамках принятых мер с применением высокоточного оружия выводятся из строя прифронтовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения формирований вооруженных сил Армении. Целью принимаемых мер являются исключительно незаконные воинские формирования и военная инфраструктура.

Азербайджанская сторона ни при каких обстоятельствах не наносит удары по гражданскому населению. В этой связи необходимо, чтобы армянское гражданское население держалось подальше от военных объектов.

Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что противоречащее положениям трехстороннего Заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, присутствие формирований вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана представляет серьезную угрозу региональному миру и стабильности.

Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск незаконного режима", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района “КАМАЗ”, в результате террористического акта, подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.