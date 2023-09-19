Представители гражданского общества Азербайджана обратились в ООН в связи с провокациями армян (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Жертвы минного террора, члены их семей и представители гражданского общества Азербайджана направили совместное обращение в ООН в связи с минным террором и провокациями незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе, сообщает во вторник Trend.

В обращении отмечается, что, начиная с 1991 года, Армения установила на территории Азербайджана более 1 миллиона мин. В результате работ по разминированию на освобожденных от оккупации территориях на сегодняшний день обнаружено и обезврежено около 95 тысяч мин и других взрывных устройств. Азербайджанское государство днем и ночью ведет работы по очистке территорий от мин, установленных Арменией. Азербайджан входит в число стран, чья территория наиболее загрязнена минами и с наибольшим числом пострадавших от мин. На сегодняшний день жертвами минного террора со стороны Армении стали 3393 азербайджанца. Из них 357 - дети, 38 - женщины.

Подчеркивается, что за почти три года, прошедших с подписания заявления от 10 ноября 2020 года, Армения не прекратила минный террор ни на один день. Сначала армянские власти отрицали существование карт минных полей, затем по требованию Азербайджана представили некоторые ”карты минных полей", но оказалось, что они недостоверны. В период с 10 ноября 2020 года по 19 сентября 2023 года 314 азербайджанцев стали жертвами мин на территории Карабаха и Восточного Зангезура. Из них 61 человек погиб, 253 получили ранения. Жертвами мин стали 149 гражданских лиц и 165 военнослужащих. По указанию Армении режим военной хунты в Карабахе, армянские диверсионные группы по-прежнему устанавливают мины на территории Азербайджана. За последние сутки жертвами этого минного террора стали уже шесть человек.

"Международные структуры часто говорят о важности обеспечения проезда по Лачинской дороге для армян. Почему они не говорят о том, сколько вновь изготовленных мин было переброшено по этой дороге для минирования азербайджанских территорий после 2020 года? Как мины, произведенные в 2021 году, попали на территорию Азербайджана? Почему об этом не спрашивают? Подобные случаи удалось предотвратить только благодаря созданию в апреле 2023 года Лачинского поста. Всем нам хорошо известно, для чего предназначены эти мины. Цель – не допустить возвращения вынужденных переселенцев, запугать их, всеми способами препятствовать начатым крупномасштабным созидательным работам в Карабахе и Восточном Зангезуре. Каждая семья жертв мин сталкивается с трагедией. Это огромное горе, неизлечимая рана. Мы - люди, которые живут с этими ранами. Мы требуем от ООН, других международных организаций, государств мира дать оценку этим действиям Армении. Мы хотим жить в условиях мира и спокойствия. Мы хотим мира без мин! Отсюда мы обращаемся ко всем прогрессивным людям мира: Возвысьте голос в знак протеста против усиливающейся минной войны, террористической деятельности Армении против Азербайджана!" - говорится в обращении.

Отметим, что с целью восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

С применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале азербайджанской армии, выводятся из строя только военные цели, принадлежащие незаконным вооруженным формированиям сепаратистского режима.

Гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целями во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.

В целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

Напомним, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района “КАМАЗ”, в результате террористического акта, подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.