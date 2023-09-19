Распространено заявление политпартий в поддержку проводимых Азербайджаном локальных антитеррористических мероприятий (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Распространено заявление политических партий в поддержку проводимых Азербайджаном локальных антитеррористических мероприятий, сообщает во вторник Trend.

"После Славной Победы, одержанной нашей героической армией в 44-дневной Отечественной войне, сохранялись угрозы территориальной целостности Азербайджана в результате невыполнения Арменией своих обязательств по акту капитуляции. Рука мира, протянутая Азербайджанским государством в сторону Армении, каждый раз отклонялась, а взамен началась клеветническая кампания Армении и ее коварных покровителей против Азербайджана. Неоднократные обращения Азербайджанского государства об обеспечении положений трехстороннего заявления, о безотлагательном подписании мирного договора были отклонены Арменией под разными предлогами.

За 3 года, прошедшие с момента подписания трехстороннего заявления, восстановительные и строительные работы, проводимые Азербайджаном на освобожденных от оккупации Арменией землях, обошлись Азербайджану не только за счет огромного финансирования, но и, что самое страшное, ценой потери его граждан. За этот период 314 наших граждан пострадали от минного терроризма (61 человек погиб), а десятки военнослужащих ВС Азербайджана стали жертвами вероломного огня, открытого армянскими узурпаторами.

Терпеливо относясь ко всему этому, Азербайджан обеспечил движение в направлении Лачин-Ханкенди, а затем Агдам-Ханкенди, постоянно выражая намерение доброй воли для безопасности проживающих в регионе армян. Также азербайджанской армией, постоянно несущей службу в этом регионе, армянским жителям была предоставлена информация об обеспечении их безопасности Азербайджаном во время возможных военных мероприятий.

В последние дни интенсивно осуществляемые армянскими вооруженными формированиями, все еще находящимися в Карабахском регионе, провокации против нашей армии и граждан Азербайджана, проживающих и действующих в освобожденных от оккупации городе Шуша, Зангилане, Лачине, Кяльбаджаре, привели к гибели наших невинных граждан. Гнев нашего народа вызвал тот факт, что сотрудники различных государственных учреждений, работающие на освобожденных от оккупации землях Карабаха, а также сотрудники МВД, охраняющие их безопасность, подверглись минному терроризму со стороны армянских незаконных вооруженных формирований. Помимо этого, тот факт, что вооруженные силы Армении привлекли дополнительные силы и бронетехнику на свои позиции напротив позиций азербайданской армии, показывает, что их коварным намерением является совершение более масштабных террористических актов.

Мы, политические партии Азербайджана выступаем за обеспечение положений трехстороннего заявления, предотвращение широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахе, разоружение и выводе с наших территорий соединений Вооруженных сил Армении, нейтрализацию их военной инфраструктуры, возвращение мирного населения на освобожденные от оккупации территории. Также выражаем нашу поддержку антитеррористическим мероприятиям локального характера, проводимым победоносной армией Азербайджана в регионе с целью обеспечения безопасности гражданских лиц и военнослужащих, привлеченных к восстановительно-строительным работам, и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики. Желаем победы нашей героической армии!

Политические партии Азербайджана поддерживают политику, проводимую Президентом Азербайджана, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым для обеспечения территориальной целостности нашей страны и безопасности населения, предотвращения провокаций армянских вооруженных формирований, обеспечения безопасности тысяч наших соотечественников, поселившихся на освобожденных от оккупации землях, и военный приказ, вокруг которого мы заявляем о тесном сплочении. Мы призываем наш народ к солидарности и поддержке нашего уважаемого Президента и Верховного Главнокомандующего в таком славном деле, как Отечественная война.

1. Партия "Ени Азербайджан"

2. Партия гражданской солидарности – председатель Сабир Рустамханлы

3. Партия "Ана Ветен" - председатель Фазаил Агамалы

4. Партия всеазербайджанского народного фронта – председатель Гудрат Гасангулиев

5. Партия "Великое становление" - председатель Фазиль Мустафа

6. Партия демократических реформ – председатель Асим Моллазаде

7. Партия единства - председатель Таир Керимли

8. Партия демократического просвещения Азербайджана – председатель Эльшан Мусаев

9. Партия "Национальный фронт" - председатель Рази Нуруллаев

10. Партия "Право и справедливость" - председатель Али Инсанов

11. Народная партия Азербайджана – председатель Панах Гусейн

12. Демократическая Партия Азербайджана – председатель Сардар Джалалоглу

13. Партия справедливости – председатель Ильяс Исмаилов

14. Партия "Умид" - председатель Игбал Агазаде

15. Партия "Классический народный фронт" - председатель Мирмахмуд Фаттаев

16. Партия национальной независимости Азербайджана – председатель Арзухан Ализаде

17. Партия "Современный Мусават" - председатель Хафиз Гаджиев

18. Партия "Движение национального возрождения" - председатель Фарадж Гулиев;

19. Партия "Большой Азербайджан" - председатель Эльшад Мусаев

20. "Белая партия" - председатель Турал Аббаслы

21. Партия "Азад Ветен" ("Свободная Родина") – председатель Азад Нагы

22. Партия "Будущий Азербайджан" - председатель Агасиф Шакироглу

23. Партия "Новое время" - председатель Муса Агаев", - говорится в заявлении.