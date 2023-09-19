Зарубежные СМИ написали о минном терроре армян против Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Зарубежные СМИ написали о минном терроризме армян против Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Многие влиятельные мировые средства массовой информации опубликовали материалы о гибели азербайджанских полицейских и мирных граждан в результате продолжения армянского минного терроризма на территориях Азербайджана.

Российское агентство ТАСС, газеты «Аргументы и факты», «Московский комсомолец» и другие медиаорганы разместили на своих сайтах совместное сообщение МВД Азербайджана, Генеральной прокуратуры и СГБ о гибели сотрудников азербайджанской полиции в результате подрыва на противотанковой мине, заложенной диверсионно-разведывательной группой армянских незаконных вооруженных формирований на участке дороги Ахмедбейли–Физули–Шуша, проходящем по территории Ходжавендского района. Российские СМИ подчеркнули, что правоохранительные органы Азербайджана назвали произошедший инцидент террористическим актом и возбудили уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе по статье "терроризм".

Арабские СМИ также опубликовали материалы об армянском минном терроризме. В заметках, опубликованных на сайтах таких медиаструктур, как «Аль-Арабия», «Аль-Ахрам», «Аш-Шурук», «Аль-Кудс» и др., до внимания читателей со ссылкой на официальный Баку доводится, что мины, заложенные армянскими диверсионными группами на территориях Азербайджана, стали причиной гибели шести азербайджанцев, в том числе четырех полицейских. В материалах отмечается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армянский минный терроризм является главным препятствием для возвращения азербайджанских бывших вынужденных переселенцев в родные края, подчеркивается, что правоохранительные органы Азербайджана расценили эти события как террористический акт, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям.

Новости о гибели азербайджанских полицейских и мирных жителей в результате армянского минного терроризма были опубликованы также в СМИ европейских стран.

Новость о гибели азербайджанских полицейских и гражданских лиц в результате армянского минного терроризма нашла отражение также в средствах массовой информации европейских стран. В материалах, опубликованных на сайтах Radio France Internationale (Франция), Quotidiano dei contribuenti (Италия), hn.24, Teraz, TvNoviny, Dennikn (Словакия) и др., говорится, что автомобиль с сотрудниками Министерства внутренних дел Азербайджана подорвался на мине, заложенной диверсионной группой незаконных вооруженных формирований Армении в строящемся тоннеле в селе Тагаверд Ходжавендского района. В результате погибли двое гражданских лиц и четверо сотрудников министерства. Азербайджанская сторона заявляет, что эти теракты армян нанесли серьезный удар по мирному процессу с Арменией, и требует от Еревана немедленного вывода своих незаконных вооруженных формирований из Карабаха, говорится в публикациях.

Американское интернет-издание Barrons также рассказало о минном терроризме, чинимом Арменией на азербайджанских территориях, в том числе о том, что в результате последнего теракта погибли азербайджанские полицейские и гражданские лица. В статье отмечается, что на фоне продолжающегося мирного процесса напряженность между Азербайджаном и Арменией возрастает и в то же время наблюдается активизация незаконных армянских вооруженных формирований и сепаратистов в Карабахском регионе Азербайджана. «Значительная часть территории Карабаха, где прошли две войны, была заминирована армянами, и Президент Ильхам Алиев заявил, что мины затягивают процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на эти земли, освобожденные от оккупации в 2020 году», - говорится в материале.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

С применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале азербайджанской армии, выводятся из строя только военные цели, принадлежащие незаконным вооруженным формированиям сепаратистского режима.

Гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целями во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.

Напомним, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района в результате террористического акта “КАМАЗ” подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.