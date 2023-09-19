Проводятся следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу в связи с преступлениями армянских вооруженных формирований - СГБ Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Проводятся совместные следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в связи с преступлениями, совершенными армянскими вооруженными формированиями.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня на брифинге сказал начальник пресс-службы СГБ Азербайджана Тамерлан Рагимов.

"Транспортное средство марки «КамАЗ», в котором находились сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана, 19 сентября примерно в 04:30 подорвалось на мине, установленной армянской диверсионно-разведывательной группой, действующей в зоне временной дислокации миротворцев. Инцидент произошел в недавно построенном туннеле в селе Тагаверд Ходжавендского района. Транспортное средство направлялось к месту террористического акта на 58-м километре проходящей по территории Ходжавендского района дороги Ахмедбейли–Физули–Шуша, в котором погибли сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА). В результате очередного террористического акта на месте происшествия погибли сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглу (дата рождения – 5 февраля 1994 года), Ширинов Рамиль Ариф оглу (8 июля 1987 года), Махмудов Сеймур Эльсевер оглу (12 июля 1991 года рождения) и Заманов Хазар Азер оглу (21 июля 1998 года)", - сказал Рагимов.

Он отметил, что в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики по факту возбуждено уголовное дело по статьям 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм, совершенный организованной группой неоднократно, с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.10, 120.2.11, 120.2.12 (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом, неоднократно, сопряженное с разбоем, вымогательством, терроризмом, по мотиву национальной ненависти и вражды), 228.3 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Рагимов добавил, что по уголовному делу проводятся совместные следственно-оперативные мероприятия.