Председатель ОБСЕ встретится с главами МИД Азербайджана и Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи встретится с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом Буяр Османи написал в своем аккаунте в социальной сети "X" (Twitter), сообщает во вторник Trend.

"Сегодня я встречусь с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Нью-Йорке в рамках 78-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН и обновлю свой призыв к продолжению дипломатических контактов и усилий на пути к устойчивому миру", - пишет он.

Отметим, что 18 сентября делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым отправилась в Нью-Йорк, США, для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.