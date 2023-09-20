Главы МИД Азербайджана и Швейцарии обсудили вопросы региональной безопасности

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"В рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН министр Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, обсудил азербайджано-швейцарское партнерство, вопросы региональной безопасности и последние военные провокации Армении", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

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