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Главы МИД Азербайджана и Швейцарии обсудили вопросы региональной безопасности

Политика Материалы 20 сентября 2023 02:31 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Швейцарии обсудили вопросы региональной безопасности

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"В рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН министр Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, обсудил азербайджано-швейцарское партнерство, вопросы региональной безопасности и последние военные провокации Армении", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

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