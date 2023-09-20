Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Trend, об этом глава МИД написал в социальной сети.

"В рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН я обменялся мнениями с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, обсудил сотрудничество между Азербайджаном и ОБСЕ, а также проинформировал о постконфликтной региональной ситуации и угрозах, в том числе о присутствии незаконных армянских сил на азербайджанских территориях”, - отметил министр.