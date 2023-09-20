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Локальные антитеррористические мероприятия успешно продолжаются (ВИДЕО)

Политика Материалы 20 сентября 2023 08:19 (UTC +04:00)
Локальные антитеррористические мероприятия успешно продолжаются (ВИДЕО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Начиная с 19 сентября, локальные антитеррористические мероприятия, проводимые вооруженными силами Азербайджанской Республики в Карабахском экономическом регионе, успешно продолжаются.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

“Боевые позиции, военная техника, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другая военная техника, принадлежащие подразделениям вооруженных сил Армении, нейтрализованы", - говорится в сообщении ведомства.

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