Президент Ильхам Алиев: Антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено и формирования вооруженных сил Армении будут разоружены

БАКУ /Trend/ - Антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено и формирования вооруженных сил Армении будут разоружены.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора 19 сентября с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Было доведено до внимания, что Администрация Президента Азербайджана несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны, к диалогу для обсуждения вопросов реинтеграции, однако они отказывались, тем не менее, в ходе продолжения антитеррористических мероприятий локального характера они вновь были приглашены к диалогу.