Президент Ильхам Алиев: В ходе осуществления антитеррористических мероприятий гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целью

БАКУ /Trend/ - В ходе осуществления антитеррористических мероприятий гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целью, уничтожаются только легитимные военные цели.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора 19 сентября с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства отметил факты заблаговременной установки диверсионно-разведывательными группами формирований вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана мин с целью террора, в результате чего погибли гражданские лица и сотрудники полиции, а также обстрела подразделений нашей Армии из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия.