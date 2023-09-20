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Президент Ильхам Алиев: В ходе осуществления антитеррористических мероприятий гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целью

Политика Материалы 20 сентября 2023 09:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В ходе осуществления антитеррористических мероприятий гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целью

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В ходе осуществления антитеррористических мероприятий гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целью, уничтожаются только легитимные военные цели.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора 19 сентября с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства отметил факты заблаговременной установки диверсионно-разведывательными группами формирований вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана мин с целью террора, в результате чего погибли гражданские лица и сотрудники полиции, а также обстрела подразделений нашей Армии из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия.

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