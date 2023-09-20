Азербайджан назвал количество вооружений, захваченных у ВС Армении в качестве трофея

БАКУ/Trend/ - В ходе антитеррористических мероприятий в качестве трофея у ВС Армении захвачены 6 автомобилей "Урал" с минометными снарядами и 4 миномета.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал на брифинге глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

С применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале азербайджанской армии, выводятся из строя только военные цели, принадлежащие незаконным вооруженным формированиям сепаратистского режима.

Гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целями во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.