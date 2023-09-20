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Эстония не имеет морального права вмешиваться во внутренние дела Азербайджана - Община

Политика Материалы 20 сентября 2023 11:31 (UTC +04:00)
Эстония не имеет морального права вмешиваться во внутренние дела Азербайджана - Община

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - Община Западного Азербайджана ответила на заявление Министерства иностранных дел Эстонии.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«В связи с заявлением Министерства иностранных дел Эстонии Община Западного Азербайджана сообщает, что Эстония не имеет морального права вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Эстонии следует защищать права этнического меньшинства, которое она притесняет на своей территории, эта страна не должна незаконно лишать их гражданства, а должна вести диалог с этой общиной с целью интеграции», - говорится в заявлении.

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