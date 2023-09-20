Минобороны Азербайджана призвало подразделения ВС Армении сложить оружие и сдаться

БАКУ/Trend/ - Еще раз призываем формирования вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, сложить оружие и сдаться.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава пресс-службы минобороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.

«Антитеррористические мероприятия локального характера, проводимые Вооруженными Силами Азербайджанской Республики в Карабахском экономическом районе, продолжаются.

В ходе проведённых мероприятий подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана в качестве трофеев были захвачены 6 военных автомобилей марки «Урал», полных минометных снарядов, и 4 миномёта, принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении.

В ответ на дезинформацию различного характера, массово публикуемую на некоторых аккаунтах в армянском сегменте социальных медиа с целью ввести в заблуждение международную общественность, в том числе распространяемую ложную информацию о том, что Вооруженные Силы Азербайджана якобы подвергают обстрелу гражданские автомобили, машины Скорой медицинской помощи, заявляю, что эти необоснованные утверждения можно было бы доказать при помощи современных информационных технологий. Так, при наличии реальных основ подобных утверждений противника, в социальных медиа-ресурсах были бы представлены соответствующие фотографии или видеозаписи. Не исключена вероятность того, что противник планомерно осуществляет подобные преступления и обвиняет азербайджанскую сторону с тем, чтобы сформировать у международной общественности неправильное представление о происходящем.

Вооружённые Силы Азербайджанской Республики не берут на прицел гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, с применением высокоточного оружия нейтрализуются только законные военные цели.

Хочу обратить внимание и на другой важный момент. Формирования вооруженных сил Армении, у которых заканчиваются боеприпасы, покидают долговременные фортификационные сооружения и переформировываются в населенных пунктах, одновременно пытаясь привлечь на боевые позиции мирное население Карабахского региона путем принудительного вооружения.

Еще раз призываем формирования вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, сложить оружие и сдаться, заявляем, что только в этом случае антитеррористические меры будут приостановлены.

В то же время призываем проживающих в регионе армянских жителей не находится рядом с формированиями вооруженных сил Армении и не оказывать им никакого содействия. Наши военнослужащие различными средствами передают эти призывы местным жителям и вооруженным на листовках.

При содействии технического персонала представляю вашему вниманию упомянутые факты и листовки.

Кроме того, размещенная на некоторых аккаунтах в армянском сегменте социальных медиа информация о том, что Вооруженные Силы Азербайджана якобы подвергали обстрелу позицию российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, эвакуировавшего жителей армянского происхождения, и сопровождаемую миротворцами гражданскую колонну, не соответствует действительности и носит дезинформационный характер. В ответ на такие необоснованные утверждения заявляю, что мы постоянно находимся в оперативном контакте с миротворческим контингентом и со своей стороны создаем необходимые условия для выполнения миротворцами своих обязанностей.

В настоящее время продолжаются антитеррористические мероприятия локального характера, проводимые Вооруженными Силами. Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.

Общественности и впредь будет регулярно предоставляться дополнительная информация», - сказал Эйвазов.

В ходе брифинга представителям СМИ также были представлены видеоматериалы, в которых отражены упомянутые факты.