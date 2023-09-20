Армяне размещают гражданские автомобили в непосредственной близости от боевых позиций (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Армяне по-прежнему остаются "верны" себе и прибегают к провокационным действиям на поле боя.

Как сообщает в среду Trend, армяне размещают гражданские автомобили в непосредственной близости от боевых позиций, тем самым пытаясь создать впечатление, что Азербайджан обстреливает мирное население.

Этими гнусными поступками они пытаются обмануть международное сообщество и представить себя в образе жертвы.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.