Нейтрализована воинская часть ВС Армении, расположенная в Тепекенде в Тертерском направлении - Минобороны Азербайджана (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Нейтрализована воинская часть Вооруженных сил Армении, расположенная в Тепекенде в Тертерском направлении.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава пресс-службы минобороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.

"Только в случае разоружения и капитуляции формирований вооруженных сил Армении, расположенных в Карабахском регионе Азербайджана, антитеррористические мероприятия будут приостановлены",- добавил А.Эйвазов.