Подразделения ВС Армении снова нацелены на гражданское население - Генпрокуратура Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Подразделения Вооруженных сил Армении в очередной раз нацелены на гражданское население.

Как сообщает в среду Trend, об этом на состоявшемся сегодня брифинге сказал старший прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Кянан Зейналов.

"Как известно, двое сотрудников Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, погибшие в результате террористического акта, совершенного 19 сентября армянскими незаконными вооруженными формированиями, работали на освобожденных от оккупации территориях с целью создания дорожной инфраструктуры.

Подорвавшиеся на мине, заложенной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований, четверо сотрудников полиции не участвовали в каких-либо боевых действиях, они были командированы в указанный район для восстановления общественного порядка", - отметил К.Зейналов.

Старший прокурор также заявил, что в результате терактов, совершенных незаконно созданными в Карабахе формированиями вооруженных сил Армении, вчера в результате обстрелов из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов, пострадали гражданские лица. В городе Шуша был убит Видади Фархадов (1967 года рождения), работавший инженером жилищно-коммунальных и ремонтных служб, а в Агдамском районе была предпринята попытка умышленного убийства с нанесением многочисленных осколочных ранений Мехмана Гасанова (1992 года рождения) - оператора эксковатора одной из компаний, проводящих восстановительные работы на территории.

"Все это свидетельствует о том, что армянские незаконные вооруженные формирования по-прежнему продолжают совершать террористические преступления против гражданских лиц.

По каждому факту возбуждены уголовные дела, ведутся расследования. В нынешних условиях сотрудниками прокуратуры проводятся возможные следственные действия, а также назначены соответствующие экспертизы с целью определения размера ущерба объектам гражданской инфраструктуры", - добавил К.Зейналов.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.