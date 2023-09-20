Информация об обстреле населенного пункта Агдере не соответствует действительности - Минобороны Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Информация армянской стороны об обстреле населенного пункта Агдере не соответствует действительности.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава пресс-службы минобороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.

"Информация, распространяемая в армянской прессе о якобы обстреле вооруженными силами Азербайджана населенного пункта Агдере, не имеет реальной основы и является абсолютно ложной.

Мы категорически опровергаем очередную дезинформацию, распространенную армянской стороной", - говорится в сообщении.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.