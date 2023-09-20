В результате обстрела в городе Шуша повреждены стратегические объекты - Генпрокуратура Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Шуша подвергалась обстрелам всю ночь, стратегические объекты были повреждены, в освещении города возникли перебои.

Как сообщает в среду Trend, об этом на состоявшемся сегодня брифинге сказал старший прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Кянан Зейналов.

"Все это еще раз показывает, что вооруженные силы Армении, как и в предыдущий период, продолжают совершать террористические преступления против мирного населения. По каждому факту возбуждены уголовные дела, ведутся расследования. В нынешних условиях сотрудниками прокуратуры проводятся возможные следственные действия, собираются первичные доказательства", - добавил К.Зейналов.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.