С распространявшими дезинформацию лицами проведены профилактические беседы - МВД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Около 10 человек, распространявших дезинформацию, были вызваны в министерство внутренних дел Азербайджанской Республики. С ними проведены профилактические беседы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал начальник пресс-службы МВД Азербайджанской Республики Эльшад Гаджиев на сегодняшнем брифинге.

По его словам, армяне распространяют дезинформацию в социальных сетях и тем самым пытаются вызвать у своих граждан оптимизм.

"Мы предупреждаем наших граждан, чтобы они не обманывались несерьезными новостями, распространяемыми армянами. Однозначно следует знать, что против армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе проводятся антитеррористические мероприятия локального характера. Серьезных сигналов к нам пока не поступало", - добавил он.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.