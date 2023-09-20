В МИД Азербайджана проходит брифинг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В МИД Азербайджана проходит брифинг.
Как сообщает в среду Trend, брифинг проводится для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса.
Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.
В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на
передней линии и в глубине были выведены из строя позиции
формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые
точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.
Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не
являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные
цели.
Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях:
Формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются. Формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.