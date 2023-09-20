План реинтеграции армянских жителей Карабаха готов - Хикмет Гаджиев (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - План реинтеграции армянских жителей Карабаха готов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на сегодняшнем брифинге в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Он отметил, что социально-экономическая интеграция армянских жителей Карабаха является внутренним вопросом Азербайджана.

Помощник Президента отметил, что план социально-экономической интеграции армянских жителей Карабаха в широкой форме готов и подготовлен совместно с соответствующими профильными органами.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.