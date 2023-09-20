Нет необходимости проводить заседание Совбеза ООН по Карабаху - Хикмет Гаджиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Нас беспокоят поспешные заявления некоторых государств против Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на сегодняшнем брифинге в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Он отметил, что, несмотря на это, международная общественность и партнеры Азербайджана постоянно информируются об этих вопросах.

"Легитимная обеспокоенность Азербайджанской Республики была доведена до их внимания. Мы не считаем, что односторонние заявления служат мирной повестке", - сказал Гаджиев.

Помощник Президента подчеркнул, что не считает необходимым применение ООН какого-либо инструмента.

Он отметил, что такие важные вопросы требуют решения на локальном уровне на местах.

"Даже если будет созвано заседание, оно не будет ни полезным, ни эффективным. Мы бы не хотели, чтобы эта хрупкая ситуация еще больше ухудшилась. То есть необходимости проводить это заседание нет. Если оно состоится, Азербайджан готов выразить свою легитимную обеспокоенность", - сказал Хикмет Гаджиев.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.