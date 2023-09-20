Президент Ильхам Алиев: Создание новой ситуации в регионе неизбежно

БАКУ /Trend/ - Антитеррористические мероприятия были проведены с таким высоким профессионализмом, точностью, что гражданское население не попало под удар, гражданской инфраструктуре не был нанесен ущерб. Были уничтожены только позиции врага, его оружие, техника.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

Подчеркнув, что создание новой ситуации в регионе неизбежно, глава государства отметил: «Потому что после того, как криминальный режим хунты сдался, этот источник напряженности, это ядовитое гнездо остается в истории и проживающее в Карабахе армянское население наконец может спокойно вздохнуть».