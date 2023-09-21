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Информация о наступлении ВС Азербайджана в направлении Ханкенди не соответствует действительности - минобороны (Дополнено)

Политика Материалы 21 сентября 2023 12:43 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 12:36)

БАКУ/Trend/ - Информация о наступлении ВС Азербайджана в направлении Ханкенди не соответствует действительности

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

"Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях о якобы наступлении наших Вооруженных сил в направлении Ханкенди, не соответствует действительности и несет дезинформационный характер.

Мы категорически опровергаем данную информацию", - говорится в сообщении ведомства.

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