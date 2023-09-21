Официальный Баку ответил главе МИД Франции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Крайне безответственные заявления министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны направлены на искажение реалий в регионе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявление Катрин Колонны относительно результатов антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана.

"Локальные антитеррористические мероприятия Вооруженных сил Азербайджана, предпринятые для предотвращения дальнейших военных провокаций и террористических актов незаконных вооруженных формирований Армении на суверенной территории Азербайджана, были реализованы в полном соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право.

Вместо того, чтобы осудить невыполнение Арменией обязательства о выводе вооруженных сил и ее военно-политические провокации, включая безответственное поздравительное послание премьер-министра Армении вымышленному режиму, поддерживаемому этой страной в течение последних 30 лет, Франция делает заявления против Азербайджана, что является не чем иным, как поощрением сепаратизма и реваншистских сил внутри Армении.

Несмотря на провал попыток Франции изолировать Азербайджан на предыдущих заседаниях Совета Безопасности ООН, очередная попытка этой страны использовать Совет Безопасности для политики, имеющей ограниченное понимание региона и отрицания существующих истин, не только опасна, но и не служит установлению мира и безопасности в регионе.

Азербайджан никогда не делал мишенью мирных жителей и привержен процессу реинтеграции этнических армян, обеспечению их прав и безопасности в рамках Конституции Азербайджанской Республики. Таким образом, утверждения Франции о "массовой депортации" армянского населения говорят лишь о том, что эта страна в очередной раз пытается обвинить Азербайджан.

Скорейшее полное разоружение и вывод всех незаконных вооруженных формирований, роспуск незаконного режима является ключом к созданию условий для содержательного диалога между представителями центрального правительства и жителями армянского происхождения по вопросам их реинтеграции в конституционные рамки Азербайджана в качестве равноправных граждан. Мы считаем, что это в свою очередь, внесет вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В то время, когда начинается практическое осуществление разоружения и демилитаризации, а также прямой диалог между жителями армянского происхождения и представителями Азербайджана, рассмотрение ситуации международным сообществом, в частности Францией, должно соответствовать нормам международного права, основанным на уважении территориальной целостности и суверенитета", - говорится в заявлении.