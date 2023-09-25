МИД Азербайджана ответил Макрону (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью программе EN DIRECT на французском канале TF1 в очередной раз продемонстрировал позицию, искажающую текущую ситуацию в регионе, что является ярким примером применения двойных стандартов и предвзятости.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхана Хаджизаде в ответ на высказывания президента Франции Э.Макрона во время упомянутого интервью.

Было отмечено, что Франция, позиционирующая себя якобы защитником прав человека и международного права, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана, своей геополитической конкуренцией и колониальной политикой, основанной на "ориентализме", пытается навязать неоколониалистский гнусный опыт в регионе Южного Кавказа.

"Неприемлемо и опасно преувеличивать в вопросе Азербайджана и Армении христианский фактор и относиться к оставшемуся в прошлом конфликту с точки зрения религии. Мы хотели бы еще раз напомнить французской стороне, что мероприятия Азербайджана по прекращению на своих суверенных территориях 30-летней оккупации Армении с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета является легитимным правом Азербайджана, закрепленным международным правом.

В ходе антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября текущего года против армянских вооруженных формирований, действующих на территории Азербайджана, были соблюдены все нормы международного гуманитарного права. Это было подтверждено международными организациями, включая Международный Комитет Красного Креста (МККК). Даже премьер-министр Армении заявил, что утверждения о том, что Азербайджан якобы брал на прицел гражданское население, не отражают действительности.

Недопустимо, чтобы Франция, не придающая никакого значения правам человека в рамках своей колониальной политики, пыталась преподать урок Азербайджану, на территории которого благополучно проживают многие народы и этнические меньшинства. И точно так Франция, которая до сих пор не давала никаких комментариев по поводу прав азербайджанцев, чьи права были нарушены в течение почти 30 лет, которые были вытеснены со своих территорий и подверглись массовым убийствам, теперь заявляет, что защищает права армян, свидетельствует о ложном намерении французской стороны.

Помимо вывода армянских вооруженных сил со своих территорий и разоружения армянских вооруженных формирований, Азербайджан осуществляет работу по оказанию помощи армянским жителям Карабаха и их реинтеграции в азербайджанское общество.

Принимая во внимание сказанное, мы еще раз заявляем, что усилия Франции, не служащие миру в регионе и направленные на создание сумятицы, не принесут никаких результатов", - подчеркнул представитель МИД.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.

По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания. По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется обеспечить поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы и осуществить гуманитарную поддержку.