Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Прокладка газопровода «Игдыр-Нахчыван» придаст новый импульс нашим отношениям

Политика Материалы 25 сентября 2023 17:04 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Прокладка газопровода «Игдыр-Нахчыван» придаст новый импульс нашим отношениям

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Документы, подписанные в ходе визита в Нахчыван, послужат развитию турецко-азербайджанских отношений. Строительство газопровода «Игдыр-Нахчыван» является важным событием в истории наших братских отношений. Оно придаст новый импульс развитию этих отношений и в большей степени обеспечит энергетическую безопасность Нахчывана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

Лента

Лента новостей

Читать все новости