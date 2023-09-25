Президент Ильхам Алиев: Прокладка газопровода «Игдыр-Нахчыван» придаст новый импульс нашим отношениям

БАКУ/Trend/ - Документы, подписанные в ходе визита в Нахчыван, послужат развитию турецко-азербайджанских отношений. Строительство газопровода «Игдыр-Нахчыван» является важным событием в истории наших братских отношений. Оно придаст новый импульс развитию этих отношений и в большей степени обеспечит энергетическую безопасность Нахчывана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.