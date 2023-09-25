Город Шуша выбран культурной столицей исламского мира (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Как сообщалось ранее, 25-26 сентября в столице Государства Катар, городе Дохе проходит 12-я конференция министров культуры исламского мира.

Как сообщает в понедельник Trend, на конференции была выдвинута кандидатура города Шуша, одной из колыбелей древних словестного искусства Азербайджана, по программе ISESCO “Культурная столица исламского мира” на 2024 год.

Единогласным мнением участников конференции Шуша была объявлена культурной ​​столицей исламского мира на 2024 год.

Возвращается историческая слава Азербайджанского города-крепости, героически освобожденного от армянской оккупации славной азербайджанской армией под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне 2020 года.

Интенсивная работа, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева по восстановлению в короткие сроки города Шуша, возвращению жизни на эту древнюю землю, а также по восстановлению и вводу в эксплуатацию историко-культурных и религиозных памятников, превращение города Шуша в место проведения международных мероприятий, была высоко оценена мусульманскими странами и ISESCO.

Исламские государства, принимая во внимание восстановление культурного наследия, культурных, исторических и религиозных памятников города Шуша Фондом Гейдара Алиева во главе с Первым вице-президентом Азербайджана, Послом доброй воли ISESCO Мехрибан Алиевой, единогласным решением объявили город Шуша культурной столицей исламского мира на 2024 год.

Отметим, что значимую поддержку процессу выдвижения кандидатуры города Шуша оказала Первый вице-президент Азербайджана, Посол доброй воли ISESCO Мехрибан Алиева.

Напомним, что соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева 2022 год в Азербайджане был объявлен “Годом города Шуша”. В этом году Шуша является "Культурной столицей тюркского мира".

Сегодня город Шуша принимает международные мероприятия, крупные культурные проекты. Из этого древнего города Азербайджана миру шлются послания мира, единства и гуманизма.