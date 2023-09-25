Близ Ханкенди будет создан полевой госпиталь, где будут работать медики азербайджанского и армянского происхождения (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча между ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, Рамином Мамедовым и представителями армянских жителей Карабаха.

Как сообщает Trend, была достигнута договоренность об организации встречи членов рабочей группы по решению социально-гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов, возглавляемой заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым, с соответствующими представителями, занимающимися коммунальными, медицинскими услугами и другой гражданской деятельностью на территории, включая город Ханкенди, с целью определения направлений текущей деятельности и создании совместной рабочей группы.

Было предложено совместно организовать в полевом госпитале, который предложено создать недалеко от города Ханкенди или в направлении Ходжалы, медицинские услуги со стороны медработников азербайджанского и армянского происхождения. Кроме того, предложено создание азербайджанским и армянским служебным персоналом службы мобильного продовольственного обеспечения.

Также была выражена готовность оказать необходимую медицинскую помощь лицам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями или нуждающимся в специальных хирургических операциях.