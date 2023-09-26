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Больницы в некоторых районах Азербайджана готовы принять больных из Ханкенди (дополнено)

Политика Материалы 26 сентября 2023 12:43 (UTC +04:00)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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Добавлены подробности (Первя версия была опубликована в 12:30)

БАКУ/Trend/ - Больницы в Агдамском, Сабирабадском и Саатлинском районах приведены в готовность для приема больных из Ханкенди.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в соцсети "X" (бывший Twitter) написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Мы находимся в постоянном контакте с Международным комитетом Красного Креста (МККК), а также с представителями армянских жителей Карабаха для удовлетворения гуманитарных потребностей на местах", - говорится в сообщении Х.Гаджиева.

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