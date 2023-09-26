Мы поддерживаем регулярный контакт с представителями армянских жителей Карабаха – Хикмет Гаджиев (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Мы поддерживаем регулярный контакт с Международным комитетом красного креста (МККК), а также напрямую с представителями армянских жителей Карабаха, чтобы реагировать на гуманитарные потребности на местах.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в соцсети "X" (бывший Twitter) написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Напомним, что вчера вечером на заправке в Ханкенди произошел взрыв.

Отметим, что 26 сентября по дороге Агдам–Аскеран–Ханкенди был отправлен автомобиль скорой медицинской помощи с медикаментами против ожогов, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами для лечения 200 человек, пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции близ города Ханкенди.