Ряд показателей в водных объектах в селе Союдлу превышает норму (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Установлено, что ряд показателей в водных объектах в селе Союдлу, превышает норму, однако это не является источником опасности для окружающей среды и здоровья человека.

Как сообщает Trend, об этом на проведенном сегодня заседании комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Союдлу Гедабейского района, сказал председатель комиссии, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

Было отмечено, что в ходе мониторинга подземных вод в производственной и жилой зонах на территории завода в воде из трех скважин было зафиксировано небольшое содержание цианида. Хотя эти показатели во много раз ниже предельно допустимых, данный факт можно рассматривать как потенциальный риск для окружающей среды.

Напомним, что 20 июня в селе Союдлу Гядабейского района группа лиц попыталась провести акцию протеста против строительства в селе искусственного озера. Для изучения ситуации в селе Союдлу была создана комиссия. Комиссии было поручено провести мониторинг и оценку текущей ситуации, а также обеспечить рассмотрение обращений граждан в сфере охраны здоровья и окружающей среды.