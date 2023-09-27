МИД Азербайджана о мнении Верховного комиссара ООН по правам человека (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мнение Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка было принято нами во внимание.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ о комментарии Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка относительно ситуации в регионе.

По его словам, все шаги, предпринятые Азербайджаном в связи с восстановлением территориальной целостности и суверенитета, в том числе последние 24-часовые антитеррористические мероприятия, были осуществлены в полном соответствии с нормами и принципами международного права.

"Азербайджан всегда был привержен защите гражданского населения и гражданских объектов в рамках проводимых мероприятий.

Несмотря на то, что азербайджанцы, подвергшиеся массовым убийствам во время почти 30-летней военной оккупации Армении, были лишены своих прав, Азербайджан всегда был привержен защите прав всех этнических меньшинств на своей территории, в том числе армян. Руководство Азербайджана неоднократно заявляло об этом.

К сожалению, до сих пор никто не выступил с призывом защитить права около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе обеспечить их право на возвращение в условиях безопасности и достоинства. Несмотря на то, что Азербайджан оказал помощь в поиске пропавших без вести после 44-дневной войны, в том числе после проведения антитеррористических мероприятий, мы не наблюдаем такого же внимания в отношении примерно 4 000 пропавших без вести азербайджанцев.

Мы надеемся, что призывы Верховного комиссара ООН провести прозрачное расследование с целью решения вопроса о привлечении к ответственности и наказании виновных с точки зрения прав жертв будут серьезно восприняты международной общественностью, которая почти 30 лет игнорировала призывы Азербайджана к наказанию виновных в Ходжалинском геноциде, других массовых убийствах и преступлениях против человечности.

Мы также надеемся, что Армения, следуя этому призыву представителя ООН, не будет отрицать права азербайджанцев, массово выселенных с нынешней территории этой страны, и создаст условия для диалога по обеспечению их права вернуться в свои дома", - отметил представитель МИД.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

С учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 на следующих условиях: расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются, параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника. Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.