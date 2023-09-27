Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Наше видение будущего основано на мирном подходе.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе мероприятия по почтению памяти и донорской акции, состоявшихся в министерстве иностранных дел и посвященных 27 сентября - Дню Памяти.

В мероприятии по почтению памяти приняли участие руководство и сотрудники министерства иностранных дел, члены семей шехидов 44-дневной Отечественной войны. Минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Выступая на мероприятии, министр иностранных дел Джейхун Байрамов отметил, что в результате победы Азербайджана в 44-дневной войне был положен конец почти 30-летней армянской военной оккупации азербайджанских земель. Он добавил, что наряду с территориальной целостностью страны, была восстановлена историческая справедливость. Было отмечено, что эта героическая летопись азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева золотыми буквами вписана в нашу историю. Министр отметил, что Азербайджан, не смирившийся с оккупацией своих земель, с самого начала постоянно работал над мирным решением вопроса, однако Армения занималась имитацией переговоров, а также продолжала свои военно-политические провокации. Было подчеркнуто, что и в период 44-дневной войны эта страна продолжала свои провокации, неоднократно совершала нападения на азербайджанское гражданское население. Джейхун Байрамов отметил, что после окончания войны Азербайджан предложил Армении мир, прилагал усилия для продвижения мирного процесса, а Армения, на словах признавая территориальную целостность Азербайджана, на практике продолжала свои провокации. Для пресечения очередных провокаций Армении Азербайджан провел локальные антитеррористические мероприятия в Карабахском регионе страны.

Джейхун Байрамов отметил, что дорогая память солдат и офицеров страны, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Родины, всегда будет жить в наших сердцах.

На мероприятии был показан историко-документальный фильм "МЫ", посвященный 44-дневной Отечественной войне, созданный при поддержке министерства культуры Азербайджана совместно Бакинским медиа-центром и киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Далее при совместной организации министерства иностранных дел и Центрального банка крови Национального центра гематологии и трансфузиологии министерства здравоохранения, при участии руководства и сотрудников МИД прошла донорская акция.

Затем руководящий состав министерства иностранных дел посетил территорию строящихся Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы, и возложил цветы к мемориальному камню.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День Памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.