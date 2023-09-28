Возбуждено уголовное дело в отношении Рубена Варданяна (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Возбуждено уголовное дело в отношении Рубена Варданяна, сообщает в четверг Trend со ссылкой на СГБ Азербайджана.

"Установлены существенные подозрения в совершении Варданяном Рубеном Карленовичем (1968 года рождения), в настоящее время являющимся гражданином Республики Армения, преступных деяний, предусмотренных статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно предъявленному ему обвинению, установлено, что Рубен Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов, и проник на территорию временной дислокации российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики.

Помимо этого, он участвовал в организации деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджанской Республики, которые совершали рейды на учреждения, организации и отдельных лиц, повлекшие гибель людей и другие тяжелые последствия. Варданян также снабжал их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и военной техникой.

Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года за совершение им противоправных действий и привлечен к уголовной ответственности. По решению суда он был приговорен к заключению под стражу", - говорится в сообщении СГБ Азербайджана.