Давид Бабаян сдается Азербайджану (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Бывший "министр иностранных дел" сепаратистского режима Давид Бабаян объявил о том, что сдается Азербайджану.

Как сообщает в четверг Trend, информация об этом распространилась в соцсетях.

"Я внесен в черный список в Азербайджане, и азербайджанская сторона потребовала, чтобы я приехал в Баку для соответствующего расследования", - написал Д.Бабаян на своей странице в социальной сети.

Напомним, что 27 сентября на пограничном пункте пропуска "Лачин" в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан направлявшийся из Азербайджана в сторону Армении Рубен Карлени Варданян (1968 года рождения), незаконно прибывший на территорию страны и занимавший "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе.

Для принятия решения в отношении задержанного он был передан соответствующим государственным органам.