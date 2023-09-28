СГБ Азербайджана распространило кадры задержания Рубена Варданяна (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджана распространила кадры задержания Рубена Варданяна, сообщает в четверг Trend.

Как известно, в Службе государственной безопасности Азербайджана проводится предварительное расследование в связи с многочисленными террористическими преступлениями, совершенными за прошедший период армянскими незаконными вооруженными формированиями, действовавшими на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента в Азербайджанской Республике.

Напоним, что 27 сентября на пограничном пункте пропуска "Лачин" в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан направлявшийся из Азербайджана в сторону Армении Рубен Карлени Варданян (1968 года рождения), незаконно прибывший на территорию страны и занимавший "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе.

Для принятия решения в отношении задержанного он был передан соответствующим государственным органам.

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