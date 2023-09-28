Рубен Варданян арестован на 4 месяца (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В отношении Рубена Варданяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца, сообщает в четверг Trend.

В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление Следственного управления СГБ Азербайджана в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, занимавшего "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе.

На процессе, под председательством судьи Ульвии Шукуровой представление было удовлетворено.

Суд избрал в отношении Рубена Варданяна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца. ​​

Напомним, что 27 сентября на пограничном пункте пропуска "Лачин" в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан направлявшийся из Азербайджана в сторону Армении Рубен Карлени Варданян (1968 года рождения), незаконно прибывший на территорию страны и занимавший "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе.

Были установлены существенные подозрения в совершении Р.Варданяном, в настоящее время являющимся гражданином Республики Армения, преступных деяний, предусмотренных статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.