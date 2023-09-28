Обнародована повестка первого заседания осенней сессии парламента Азербайджана (Дополнено)

(Дополнено, первая версия опубликована в 16:22)

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 2 октября.

Как сообщает в четверг Trend, повестка заседания включает в себя 18 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о плане законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса на 2023 год.

2. Законопроект об утверждении "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Словацкой Республикой об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов".

3. Законопроект об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в области обороны между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии".

4. Законопроект об утверждении "Протокола о внесении изменений в "Соглашение о размещении между Правительством Азербайджанской Республики и Секретариатом Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (Секретариат ТюркПА)".

5. Законопроект об утверждении "Протокола о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда от 24 февраля 2023 года".

6. Законопроект о присоединении к "Одиннадцатому дополнительному протоколу к Уставу Всемирного почтового союза".

7. Законопроект о присоединении к "Третьему дополнительному протоколу к Общему регламенту Всемирного почтового союза".

8. Законопроект о присоединении к "Всемирной почтовой конвенции" и "Итоговому протоколу к Всемирной почтовой конвенции".

9. Законопроект о присоединении к "Соглашению о почтовых платежных услугах" и "Итоговому протоколу к "Соглашению о почтовых платежных услугах".

10. Законопроект о присоединении к "Протоколу о внесении изменений в Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов".

11. Законопроект об утверждении "Акта об изменениях в Устав Международной организации труда от 1986 года".

12. Законопроект об утверждении Кодекса о конкуренции (первое чтение).

13. Законопроект "Об энергетике" (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях" (первое чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы "О нотариате" и "Об административном исполнении" (первое чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон "О полиции" (первое чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в "Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 29 июня 2001 года № 168-IIQ (первое чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в закон "О профессиональном образовании" (первое чтение).