Трое находящихся в розыске граждан России задержаны в аэропорту Баку (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Лица, объявленные Россией в международный розыск, задержаны в аэропорту в Баку.

Как сообщили Trend в четверг в Генеральной прокуратуре Азербайджана, в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года, ходатайства Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче граждан Российской Федерации Байрамова Мустафы Наримановича, Елизарова Виктора Евгеньевича и Козлова Михаила Вячеславовича для привлечения к уголовной ответственности были удовлетворены.

Отмечается, что Мустафе Байрамову и Михаилу Козлову предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), а Виктору Елизарову - по части 3 статьи 135 (аморальные действия в отношении несовершеннолетних) УК РФ. В связи с наличием оснований для подозрений в совершении ими преступных деяний власти РФ приняли решение о привлечении их в качестве обвиняемых по вышеуказанным статьям, но в связи с тем, что они скрылись от следствия, их объявили в межгосударственный розыск.

При прохождении по прибытии в Азербайджан пограничного контроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев указанные лица были задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста

28 сентября в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции эти лица были переданы компетентным органам Российской Федерации.