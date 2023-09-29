Завершилась церемония прощания с Ганирой Пашаевой (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)

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БАКУ/Trend/ -Завершилась церемония прощания с депутатом Ганирой Пашаевой.

Как сообщает в пятницу Trend, в церемонии, прошедшей в мечети Гейдара, приняли участие члены семьи, родственники Ганиры Пашаевой, депутаты Милли Меджлиса, культурные и общественные деятели, представители средств массовой информации.

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09:45

Как сообщалось ранее, прошлой ночью депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ганира Пашаева скончалась в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.

Как сообщает в пятницу Trend, в настоящее время в мечети Гейдара проходит церемония прощания с депутатом.

Напомним, что депутат была помещена в отделение реанимации Центральной клинической больницы с 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

В связи с критическим состоянием здоровья Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, были приняты все необходимые меры. Несмотря на все усилия, предпринятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь депутата не удалось.