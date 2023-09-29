Началась подготовка к возвращению в Ходжалы (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:30)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с группой вынужденных переселенцев из Ходжалы.

Как сообщили Trend в пятницу в Госкомитете, на встрече обсуждались, в частности, вопросы реализации мер, предусмотренных I Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории. Были отмечены крах сепаратистов и созданной ими незаконной структуры в результате проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятий, а также подчеркнуто создание необходимых условий для мира и спокойствия в регионе и выражена благодарность за это главе азербайджанского государства, с почтением была почтена память шехидов, павших в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашего государства, а также память жертв Ходжалинского геноцида.

Было подчеркнуто, что соответствующие государственные структуры предпринимают необходимые меры для задержания и передачи правосудию армянских бандитов, совершивших тяжкие преступления против нашего народа, подвергших жителей Ходжалы геноциду.

Вынужденные переселенцы из Ходжалы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за постоянное внимание и высокую государственную заботу. Было отмечено, что восстановление и реконструкция освобожденных территорий, интенсивная реализация мероприятий по программе "Большого возвращения", а теперь и возможность возвращения вынужденных переселенцев в Ходжалы вызывают большой душевный подъем.

Председатель Государственного комитета подробно проинформировал участников встречи о начатой подготовительной работе для эффективной организации возвращения в Ходжалинский район, как и на другие освобожденные от оккупации территории, о задачах, которые в связи с этим поставило наше государство, выслушал их мнения, ответил на вопросы.

Во встрече приняли участие представители общин вынужденных переселенцев из Ходжалы, представители интеллигенции, общественные активисты, а также члены Общественного совета при Государственном комитете.