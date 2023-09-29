Азербайджан намерен в ближайшие дни организовать поездку миссии ООН в Карабах - Хикмет Гаджиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен в ближайшие дни организовать визит миссии ООН в Карабах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью CBC News сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджан не хочет, чтобы армянские жители Карабаха покидали места своего проживания.

"У Азербайджана есть всесторонний план по обеспечению для них безопасных и лучших условий жизни. Однако они могут свободно покинуть территорию, если захотят. У Азербайджана никогда не было и сейчас нет никаких планов принуждать армянских жителей Карабаха покидать места своего проживания. Напротив, Азербайджан заявил, что полностью гарантирует их безопасность, если они решат остаться в Карабахе. Мы хотим этого. Азербайджан продолжает свои призывы в связи с этим. Однако мы не имеем права препятствовать свободе их передвижения. Это суверенный и личный выбор каждого из них", - сказал помощник Президента.

Комментируя безосновательное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Хикмет Гаджиев назвал оскорбительным использование словосочетания "этническая чистка":

"К сожалению, мы наблюдаем наличие большого количества дезинформации. Азербайджан никогда не осуществлял этнические чистки и не собирается этого делать, не применяет силу в отношении гражданского населения", - отметил он.

Помощник Президента добавил, что правительство Азербайджана отправило автобусы в Ханкенди после того, как армянские жители, не имеющие автомобилей, сами обратились за помощью.

"Людей не заставляют садиться в автобусы. Азербайджан приложит все усилия для организации для людей наиболее безопасного маршрута в выбранном ими направлении", - сказал Хикмет Гаджиев.

Напомним, что по приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

На встрече, прошедшей в конструктивной и позитивной обстановке, были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется в скором времени обеспечить поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы и осуществить гуманитарную поддержку.

25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова с представителями армянских жителей Карабаха.

Была достигнута договоренность об организации встречи членов рабочей группы по решению социально-гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов, возглавляемой заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым, с соответствующими представителями, занимающимися коммунальными, медицинскими услугами и другой гражданской деятельностью на территории, включая город Ханкенди, с целью определения направлений текущей деятельности и создании совместной рабочей группы.

Было предложено совместно организовать в полевом госпитале, который предложено создать недалеко от города Ханкенди или в направлении Ходжалы, медицинские услуги со стороны медработников азербайджанского и армянского происхождения. Кроме того, предложено создание азербайджанским и армянским служебным персоналом службы мобильного продовольственного обеспечения.

Была выражена готовность оказать необходимую медицинскую помощь лицам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями или нуждающимся в специальных хирургических операциях.

Одновременно на встрече была подчеркнута важность формирования совместных выездных врачебных бригад в составе медицинских работников азербайджанского и армянского происхождения, оказания данными бригадами услуг одиноким лицам, проживающим в отдаленных селах и нуждающимся в медицинском обслуживании.

Подчеркнуто предложение организовать поездки представителей гражданского общества и общественных активистов армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом районе, в Баку или другие города Азербайджана, отмечено, что такие инициативы представляют значение с точки зрения создания платформы для диалога гражданского общества, а также осуществления мер доверия.