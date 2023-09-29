В отношении Давита Манукяна избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В отношении гражданина Армении Давита Манукяна, совершившего террористические преступления в Карабахе, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца, сообщает в пятницу Trend.

В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление Следственного управления СГБ Азербайджана в отношении гражданина Армении Давита Манукяна, который занимал "должность" так называемого "первого заместителя командующего армией обороны" и "служил" в звании "генерал-майора" сепаратистского режима в Карабахе.

На процессе, под председательством судьи Азера Тагиева, представление было удовлетворено.

Суд избрал в отношении Давита Манукяна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца. ​​

Отметим, что Давид Манукян был задержан 27 сентября 2023 года на ППП "Лачин" и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого.

Были установлены существенные подозрения в совершении Д.Манукяном преступных деяний, предусмотренных статьями 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (повторный терроризм организованной группой), 228.3 (незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств), 279.3 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп, повлекшее гибель людей либо иные тяжкие последствия) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.