Обнародованы вопросы, обсужденные на встрече с представителями армянских жителей Карабаха в Евлахе - Администрация Президента (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 29 сентября в городе Евлах прошла очередная встреча с представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Администрацию Президента Азербайджана, на встрече были подробно обсуждены гуманитарные вопросы, реинтеграция армянских жителей Карабаха и, в частности, план реинтеграции, представленный Азербайджаном.

Были высоко оценены обеспечение свободного передвижения гражданских лиц, отправка гуманитарной помощи, удовлетворение потребностей в топливе, продовольствии. Представители армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе, выразили особую благодарность за меры, предпринятые соответствующими государственными структурами Азербайджана для тушения пожара близ Ханкенди, в частности, за отправку на территорию медицинских принадлежностей, лекарственных препаратов и автомобилей скорой медицинской помощи для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Была выражена просьба о том, чтобы соответствующими государственными структурами Азербайджана были приняты меры по организации услуг мобильной связи, телевидения и радиовещания.

Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха, проинформировал о процедурах и пакете социальных услуг, связанных с процессом реинтеграции. Он отметил, что для решения на местах хозяйственных, коммунальных и других вопросов, 2 октября в город Ханкенди запланирован визит членов рабочей группы, созданной для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе.