Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Найденное на складе в Ханкенди еще раз подтвердило ложь армян (ВИДЕО)

Политика Материалы 2 октября 2023 18:27 (UTC +04:00)
Найденное на складе в Ханкенди еще раз подтвердило ложь армян (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Тахмаз Асадов
Тахмаз Асадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - При осмотре территории Ханкенди и близлежащих районов, наряду с обнаружением складов оружия и боеприпасов, был выявлен еще один интересный факт.

Как сообщает в понедельник Trend, при осмотре территории обнаружен также склад с продуктами питания.

То есть у "голодающих" армян в якобы "блокадном" Ханкенди было достаточно муки, подсолнечного масла, детских соков и т.д.

Этот факт еще раз доказал не только ложь армян, но и лицемерие, двуличие, двойные стандарты проармянских кругов Запада, которые поддержали эту ложь властей Армении и остатков сепаратистского режима.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости