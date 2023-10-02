Разрабатывается генеральный план восьми городов Азерб === (Дополнено, изменен заголовок)

Разрабатывается генеральный план восьми городов Азербайджана - Председатель комитета (Дополнено, изменен заголовок)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева проводится реконструкция.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев во время выступления на мероприятии, посвященном "Всемирному Дню населенных пунктов".

По его словам, подготовлено 90 процентов Генерального плана

"В настоящее время в Карабахском регионе ведутся довольно крупные строительно-монтажные работы. По всей стране разрабатывается генеральный план 8 городов, а также 4 для Карабахского экономического района", - добавил А. Гулиев.

"В рамках текущих реставрационно-строительных работ осуществляется процесс урбанизации. Баку впервые отмечает "Всемирный День населенных пунктов". Это исторический момент. Это наш очередной успех на мировой арене.

Баку – динамичный город Азербайджана и великолепный город, где современность встречается с историческим стилем. В городе наблюдается оживление.Пройдя через различные архитектурные образцы, Баку стал источником вдохновения для других городов в процессе устойчивого градостроительства в регионе.

Предпринимаются серьезные шаги по улучшению качества жизни жителей Баку. Это еще раз побуждает города двигаться к позитивным изменениям в будущем. Важные шаги предпринимаются не только с точки зрения экономического благополучия, но и экологии. Наш комитет также проводит беспрецедентные восстановительные процессы на территориях, освобожденных от оккупации. Мы подготовили генеральные планы 8 городов и около 55 населенных пунктов. Мы предприняли эти масштабные шаги на площади 1,37 га. Мы пытаемся создать логистические и промышленные зоны. Это будет продолжаться сейчас и в будущем.

Шаги, предпринятые в качестве меры глобальной экосистемы, оставят важный след в жизни будущего общества", - добавил А.Гулиев.

Напомним, что сегодня в Баку проходит форум "Всемирный День населенных пунктов", организованный в рамках "Недели градостроительства 2023".

В форуме принимают участие заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов, председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев, другие делегации из Азербайджана и зарубежных государств, государственные чиновники и представители СМИ.

Целью форума является содействие обмену знаниями, формулированию политики, вовлечению общественности, развитию навыков, сотрудничеству и стратегиям реализации устойчивого городского развития.

Всемирно известные международные эксперты и правительственные чиновники обсуждают проблемы продвижения доступной и качественной городской жизни для всех, а также развития устойчивых городов в рамках темы "Устойчивая городская экономика. Города как движущая сила развития и возрождения".