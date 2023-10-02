Джейхун Байрамов встретился с духовным главой Англиканской церкви (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 2 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с духовным главой Англиканской церкви, архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что министр Джейхун Байрамов, подробно проинформировавший о существующих в Азербайджане традициях межрелигиозной гармонии, толерантности и мультикультурализма, отметил, что в нашей стране, где большинство населения составляют мусульмане, наряду с представителями исламской религии, в условиях взаимопонимания, добрососедства и мира живут представители христианской, иудейской и других конфессий.

Министр подчеркнул, что Азербайджан стал одним из глобальных центров межкультурного и межцивилизационного диалога, в этом направлении нашей страной были выдвинуты глобально значимые инициативы, Азербайджан проводит ряд важных международных мероприятий. Было доведено до внимания, что Азербайджан является страной, где обеспечиваются всестороннее внимание и забота о культурном и религиозном наследии различных народов.

Также в ходе встречи глава МИД подробно проинформировал об угрозах со стороны Армении и созданного ею сепаратистского режима миру и безопасности в регионе на протяжении почти 30 лет, рассказал о причинах, обусловивших необходимость локальных антитеррористических мероприятий, осуществленных Азербайджаном на своей суверенной территории в полном соответствии с международным гуманитарным правом. Было отмечено, что прекращение присутствия на территории Азербайджана незаконных армянских вооруженных сил послужит миру и стабильности в регионе. Также глава МИД проинформировал о крупномасштабной минной угрозе, создаваемой Арменией.

На встрече была доведена до внимания информация о проводимом в настоящее время процессе разоружения незаконных армянских вооруженных формирований, неотложных мерах, предпринимаемых нашей страной в направлении удовлетворения насущных потребностей армянских жителей Карабаха, интенсивной работе по их реинтеграции.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан заинтересован во взаимном с Арменией процессе миростроительства в рамках территориальной целостности и суверенитета.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.